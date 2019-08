Rosenkriege und Betonmauern

Von Ina Freudenschuß

Ich widerspreche, also bin ich. Was könnte eine kritische Position klarer markieren als dieses an Descartes’ „Cogito ergo sum“ angelehnte Bonmot? Genauso lautet der Titel des österreichischen Beitrags zur diesjährigen Venedig-Biennale. Bespielt wird der Pavillon von einem Aushängeschild der feministischen Performancekunst, Renate Bertlmann (Jahrgang 1943). Sie stellt dort erstmals allein als Frau aus, was den symbolischen Kraftakt der Schau noch zusätzlich befeuert.