Die Bookerin

Interview: Marie Hecht

Foto: Elsa Okazaki

Was machst du als Bookerin?

Mein Job besteht in erster Linie in der Programmgestaltung von Veranstaltungen und Musikfestivals. Dafür höre ich extrem viel Musik und wähle die Künstler*innen aus. Während des Festivals wandert mein Job dann in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ab.