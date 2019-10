Dünne Wände

Also spreche ich in einer Phase, in der ich kaum dazu in der Lage bin: Auch wenn es nicht immer produktiv ist, glaube ich, dass Sex für mich oft eine Art

Fluchtmechanismus darstellt. Mein Sexualtrieb ist geringer als sonst, wenn ich mich in „der“ Depression befinde, aber der vielfach reproduzierte Mythos, dass depressive Menschen immer antriebslos seien und nie Lust auf Sex haben, ist aus meiner persönlichen Erfahrung zu kurz gegriffen.

Depressives Erleben hat zahllose Erscheinungsformen. Ich erinnere mich daran, dass mich der Schlaganfall meines Vaters in eine lange depressive Phase stürzte. Einige Monate später starb mein Großvater. Als ich den Anruf mit der Nachricht bekam, brach ich unter Tränen zusammen und hatte anschließend zwei Stunden lang Sex, bis ich aufhörte zu weinen. Ich habe definitiv ein schwieriges und schon gar kein gesundes Verhältnis zu meinem Körper – und zu Sex. Ich frage mich aber auch: Wer hat das schon, was soll das sein – gesund?

Wir alle kennen zu viele Freundinnen in toxischen Beziehungen, die Blowjobs geben, obwohl sie der Partner viel zu selten zum Orgasmus bringt. Ich selbst habe zum Glück derzeit mehrere Partner, die s…