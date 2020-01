Now and Then: Jolly Goods über Patti Smith

Patti singt kraftvoll und ihre Stimme sitzt weit vorne. Auf der Bühne schleudert sie ihren Gesang bis in die letzte Ecke. Es ist kaum möglich, sich ihrer Energie zu entziehen. Ihre erste Single-Auskopplung „Piss Factory“ aus dem Jahr 1974 besteht nur aus Klavier, Gitarre und Sprechgesang. Die Lyrics sind so stark und klar, dass wir jedes Mal Gänsehaut bekommen. „I will never return to burn out in this piss factory / And I will travel light / Watch me now“, schnauzt sie ins Mikrofon. Patti ist die erste Punkkünstlerin, die Poesie auf diese Art und Weise mit Musik verschmolzen hat.

Sie nahm sich Auszeiten, um einige Jahre einfach gar nichts Musikbusiness related zu machen. Sich das a…