Zweifellos stark

In einem Interview mit dem Magazin „elephant.art“ erklärt Seo, Frauen zu zeichnen fühle sich manchmal wie Puppenspielen an. Zu Zeiten, in denen viele von uns Kinder waren, gab es wenig diverse Puppen. Größtenteils entsprachen Puppen, wie beispielsweise Barbies, einem unnatürlichen und unerreichbaren Schönheitsmaß, sodass schon, insbesondere bei Mädchen, im Kindesalter Selbstzweifel ausgelöst wurden.

Auf Seos Zeichnungen hingegen sind curvy und dicke Frauen abgebildet, die sehr selbstbewusst wirken. Sei es beim Motorradfahren oder einfach beim Am-Strand- Liegen: Sie stehen immer zu dem, was sie tun – ohne Zweifel. Oft tragen die Figuren Bademode oder Dessous. Indem Seo dicke und curvy Frauen kreiert, die viel Haut zeigen und…

