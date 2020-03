Das Ende ist da

Von Ella Carina Werner

Es ist Spätnachmittag, es ist schon dunkel, wir sitzen zu elft in Marias Küche: Maria, fünf mir kaum bekannte Frauen, ich und fünf leere Flaschen Prosecco. Selbst Maria kenne ich nur flüchtig. Sie wohnt am Ende meiner Straße und hat eingeladen, um ein paar „spannende“ Frauen in ihrer „Wohnküche“ bei Kaffee und Kuchen „zusammenzubringen“. Warum nicht. Die Eierlikörtorte ist jedenfalls ein Gedicht. Rund um den schweren Eichentisch sitzen irgendeine Nina, die wortkarge Mutter von Finn-Oscar, deren Namen ich vergessen habe, Annalena aus dem Eckhaus, zwei Claudias und ich. Wir plaudern über unsere Kinder, die Zukunft der SPD und Weiblichkeit im 21. Jahrhundert.