Trip nach Aarhus

Von Simone Dede Ayivi

Illustration: Burcu Türker

Seit fünf Jahren steht mein Schreibtisch in der Lause, einer ehemaligen Glasfabrik in Kreuzberg. Vor drei Jahren hat der Eigentümer, der dänische Investor Jørn Tækker, beschlossen, das Haus zu verkaufen. Die Magie der Lause kommt nicht nur von der denkmalgeschützten Fassade, sondern auch von den Menschen dahinter. Vorne leben Familien und WGs. In den Hinterhäusern wird gearbeitet. Handwerk, Kunst und viele Leute wie ich, mit Computern an Schreibtischen, Freiberufler*innen, politische und künstlerische Initiativen. Im Falle eines Verkaufs wären aus unseren Räumen Luxus-Lofts geworden.