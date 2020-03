Männlich, links, übergriffig

Von Eva Tepest

Foto: Doro Zinn

Ich bin wütend as fuck“, erzählte Lotte*. Die Leipzigerin besuchte 2018 des Festival Lonis Rache und erfuhr wie Tausende andere aus dem Internet, was dort vor sich ging: Am 07. Januar, während ihres Erasmus-Austauschs in Finnland, erscheint die investigative Reportage „Spannervideos: Wer filmt Frauen auf Toiletten?“ Sie deckt u.a. auf, dass auf dem linken Festival 2016 und 2018 ein Mitarbeiter auf Dixiklos mit versteckten Minikameras Videoaufnahmen von FLINT-Personen (Frauen, Lesben, Inter-, nicht-binäre und trans Personen) erstellte und diese auf der Pornoseite xHamster verbreitete. Die Reportage der Journalistin Patrizia Schlosser erscheint auf STRG_F, einem YouTube- Format des öffentlich-rechtlichen Jugendnetzwerks funk.