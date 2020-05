Alltag Inc.

Von Kristina Engel

Illustration: El Boum

Aufgrund einer progressiven Muskelerkrankung brauche ich (54) bei fast allem Unterstüt- zung. Dass mein Leben trotzdem selbstbestimmt ist, liegt an Rollstuhl, spezieller PC-Tastatur, umgebautem Auto UND an meinem Assistent*innenteam. Rund um die Uhr werde ich von insgesamt zehn Menschen versorgt, die all das übernehmen, was ich selbst nicht tun kann. Wir sprechen von einem „kleinen Unternehmen“ mit mir als Chefin, die von Vorstellungsgesprächen bis zu Dienstplänen alles regelt.