Dein Missy-Jahreshoroskop 2021

Text: Emotional Labor Queen

Illustration: Tine Fetz

2020 war wohl für alle ein eher durchwachsenes Jahr. Zumindest kalendarisch gibt es zum Glück bald einen Neuanfang. Für einen kleinen Vorgeschmack auf alles, worauf du dich freuen kannst, hat Emotional Labor Queen ein queerfeministisches Jahreshoroskop für uns und dich geschrieben! Zum (Vor-)Lesen und Vorfreude empfinden.

Emotional Labor Queen ist ein*e jewitch based in Berlin, bietet Horoskoplesungen an und hostet einen queeren Ratgeber-Podcast namens Emotional Labor Queen.

Widder

(21. März–19. April)

Widdersonne und in der Venus

Liebste*r Widder, als kardinales Feuerzeichen bist du vom Planeten Mars bestimmt. Mars ermutigt uns, aktiv in unserem eigenen Leben zu werden. Als erstes Zeichen des Sternzeichenkreises stehst du dem Leben kühn, ehrgeizig und energetisch entgegen. 2021 wirst du die Kunst der inneren Ruhe meistern. Nächstes Jahr wird sich alles darum drehen, innerlich zu entschleunigen – egal, was dich äußerlich umtreibt. Du solltest dir nicht nur physische Pausen gönnen, sondern auch emotionale. Inmitten des Chaos wirst du Stille finden. Du wirst einen ruhigen Weg wählen, auf dem die hektischen Aspekte des Lebens dich nicht erreichen, und die Energie, die du normalerweise anderen gibst, wird dich selbst transformieren.

Stier

(20. April–20. Mai)

Stiersonne und in der Venus

Liebste*r Stier, als Erdzeichen bist du vom Planeten Venus bestimmt. Venus im Stier wird dich den Komfort und die Sicherheit, nach der wir im Leben streben, zu schätzen wissen lassen. 2021 wirst du magische Kreativität erleben. Das Jahr wird dir Möglichkeiten bieten, eine kreative und praktische Praxis zu kultivieren. Diese Möglichkeiten setzen aber voraus, dass du konsequent und geduldig bist, wenn du Neues lernst. Auch wenn es mal schwierig ist, wirst du auftauchen und dabei sein müssen. Du solltest das kreative Outlet in deinem täglichen Leben priorisieren.

Zwilling

(21. Mai–20. Juni)

Zwillingsonne und in der Venus

Liebe*r Zwilling, als veränderliches Luftzeichen bist du vom Planeten Merkur bestimmt. Merkur in Verbindung zum Zwilling ist der Planet der Sprache und Kommunikation. 2021 wirst du die Magie der Entschlossenheit erleben. Vielleicht fiel es dir schwer, dich auf Aspekte deines Lebens zu konzentrieren, die dir Freude bringen. Wenn dich die weltlichen Dinge ablenken, kann es sich anfühlen, als wäre alles bedeutungslos. 2021 wird dir eine immense innere Kraft schenken, die dir helfen wird, dich auf eine Sache nach der anderen zu konzentrieren, vom Keimling bis zur Blume in voller Blüte. Journaling und strukturierte Routinen werden sehr gewinnbringend für dich sein. 2021 setzt neue Maßstäbe im Hinblick darauf, dass du es verdienst, dich selbst zu belohnen, wenn es um das Fokussieren auf deine Ziele und Träume geht.

Krebs

(21. Juni–22. Juli)

Krebssonne und in der Venus

Liebste*r Krebs, als Wasserzeichen bist du vom Mond bestimmt. So wie der Mond seine Phasen verändert, so verändert sich auch die Stimmung des Krebs. Obwohl du normalerweise mit der Gefühlswelt von dir und anderen beschäftigt bist, bringt dir 2021 magische Erlebnisse intellektueller Stimulation. Du wirst weniger mit den Bedürfnissen anderer beschäftigt sein und mehr deinen Geist und deine Neugierde füttern. Lesen, Schreiben und Recherchieren sind Praktiken, die für dich von Bedeutung sein werden, ebenso wie das Erlernen neuer Ideologien und Lebensphilosophien. 2021 wirst du die Chance haben, tief in ein Feld einzutauchen, das dein Interesse weckt und deinen Geist stimuliert.

Löwe

(23. Juli–22. August)

Löwesonne und in der Venus

Liebste*r Löwe, als festes Feuerzeichen bist du von der Sonne bestimmt. Die Sonne ermutigt dich, dein wahres Selbst auszudrücken. 2021 wirst du spirituelle Erfüllung finden und du wirst Magie erfahren, wenn du dein Ego loslässt. Während du den Prozess des spirituellen Erwachens durchläufst, kann es hilfreich sein, deine Träume aufzuschreiben und zu analysieren, was dein Unterbewusstsein dir verrät. Wenn du bewusst beobachtest, was dein Gehirn verarbeitet und was es filtert, kannst du die belohnende Reise des emotionalen Bewusstseins beginnen. 2021 wirst du diese Praxis meistern und dein Verständnis um das Heilen des Herzens vertiefen.

Jungfrau

(23. August–22. September)

Jungfrausonne und in der Venus

Liebste*r Jungfrau, als veränderliches Erdzeichen bist du vom Planeten Merkur bestimmt. Merkur in der Verbindung zur Jungfrau ist der Planet für Organisation und Verbindungen. 2021 wirst du die Magie der Romantik erfahren. Liebe, Intimität und Vergnügen werden für dich im Mittelpunkt des Jahres stehen. Du wirst tiefe und bedeutungsvolle Verbindungen mit anderen erkunden, genauso wie mit dir selbst. Indem du dich zu Akten der Selbstliebe verpflichtest, wirst du die Welt sanfter und zugänglicher wahrnehmen. Liebe wird durch jeden Aspekt deines Lebens fließen, wenn du dafür offen bist.

Waage

(23. September–22. Oktober)

Waagesonne und in der Venus

Liebste*r Waage, als primäres Luftzeichen bis du von der Venus bestimmt. Waage in Verbindung zur Venus wird dich daran erinnern, Schönheit, Genuss und Liebe in dein Leben zu lassen. 2021 wirst du die Magie der Unabhängigkeit erleben. Im Fokus diesen Jahres steht das Finden deines eigenen Wegs, dein Selbstwertgefühl zu pflegen und die Heiligkeit der Einsamkeit zu ehren. Wenn du Zeit allein verbringst, bekommst du die Chance, wirklich zu verstehen, wer du bist und was du in deinem Leben wünschst. Du bist nicht mehr auf Bestätigung von außen angewiesen, denn die Magie, nach der du suchst, trägst du selbst schon in dir.

Skorpion

(23. Oktober–21. November)

Skorpionsonne und in der Venus

Liebste*r Skorpion, als festes Wasserzeichen bist du von den Planeten Pluto und Mars bestimmt. Pluto fordert uns auf, die harte Arbeit der Transformation anzugehen. 2021 wirst du Magie erleben, wenn du deiner inneren Wahrheit Gehör schenkst. Letztes Jahr hattest du vielleicht noch Schwierigkeiten damit, in deinem Privatleben Grenzen zu setzen – dieses Jahr wird sich deine Selbstwahrnehmung verändern. 2021 wirst du durch Verletzlichkeit emotionale Stärke gewinnen. Du wirst dein eigenes Wohlsein nicht mehr für externe Kräfte opfern und dich nicht zurückhalten, deine Meinung zu sagen. Deiner inneren Wahrheit Gehör zu schenken bedeutet, deinem Bauchgefühl zu vertrauen und an dich selbst zu glauben.

Schütze

(22. November–22. Dezember)

Schützesonne und in der Venus

Liebste*r Schütze, als veränderliches Feuerzeichen bist du vom Planeten Jupiter bestimmt. Jupiter ist der Planet des Glücks, des Wachstums und des Überflusses. 2021 wirst du die Magie der materiellen Sicherheit und des Komforts erleben. Schütze ist der Suchende der Sternkreiszeichen, aber dieses Jahr wirst du deine ganze Energie darauf verwenden, eine feste Basis und ein sicheres Zuhause zu schaffen. Das letzte Jahr hat dich gelehrt, Umstände zu akzeptieren, wie sie sind, und Enttäuschungen als Treibstoff für emotionales Wachstum zu nutzen. 2021 wirst du dich nicht nur dadurch hervortun, dass du Verantwortung für persönliches Wachstum übernimmst, sondern du wirst auch Routinen, Struktur und Organisation zu schätzen lernen.

Steinbock

(22. Dezember–19. Januar)

Steinbocksonne und in der Venus

Liebste*r Steinbock, als kardinales Erdzeichen bist du vom Planeten Saturn bestimmt. Saturn ist der Disziplinierer der Sternzeichen und wird dir eine wertvolle Lektion in Sachen Lebensveränderung bescheren. 2021 wirst du die Magie emotionaler Sicherheit erleben. Du wirst endlich den Mut finden, deinen Gefühlen freien Lauf zu lassen und deine emotionalen Bedürfnisse zu verbalisieren. Wenn du widerstehst, deine Gefühle zu unterdrücken, und stattdessen klar kommunizierst, wirst bei dir Genuss an erster Stelle stehen, Arbeit an zweiter. 2021 wird das Jahr, in dem du die Früchte deiner harten Arbeit ernten kannst.

Wassermann

(20. Januar–18. Februar)

Wassermannsonne und in der Venus

Liebste*r Wassermann, als festes Luftzeichen bist du vom Planeten Uranus bestimmt. Uranus ist der Planet der Rebellion. 2021 wirst du die Magie des Loslösens von destruktiven Mustern erfahren. An welchen festgefahrenen Mustern hältst du einfach aus Gewohnheit fest? In diesem Jahr herrscht Harmonie zwischen deinen Handlungen und der Art und Weise, wie du deine Gedanken verarbeitest. Durch das Bewusstwerden deiner täglichen Routinen und deiner physischen Reaktionen auf dein Umfeld kannst du dich von alten Ressentiments und Groll befreien. 2021 wird das Jahr, in dem du dich selbst von Schmerz und nutzlosen Mustern befreien kannst.

Fische

(19. Februar–20. März)

Fischesonne und in der Venus

Liebste*r Fische, als veränderliches Wasserzeichen bist du vom Planeten Neptun bestimmt. Neptun lädt dich ein, das mystische Reich zu erforschen. 2021 wirst du die Magie des Abenteuers und der Inspiration erleben. Als letztes Zeichen des Sternzeichenkreises trägst du die Weisheit aller anderen Sternzeichen in dir. Letztes Jahr musstest du dich durch viel Schmerzhaftes arbeiten, aber 2021 wirst du endlich genug an dich selbst glauben, um deine Träume und Sehnsüchte ernst zu nehmen. Dieses Jahr wird dich die Angst vor Versagen nicht zurückhalten und du wirst mit ganzem Herzen den Weg gehen, der dich ruft. Egal, ob dein Abenteuer physisch oder spirituell sein wird, deine Transformation wird erhellend, belohnend und befriedigend sein.

Die Zukunft wartet.