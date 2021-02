In meinem Kopf zähle ich mit.

Die Namen meiner Freund*innen, die immer was zu sagen haben.

Außer in den letzten Tagen.

Hey Anja, meine Liebe. Warst du nicht die, die sagte

Privates ist Politisches.

Ich frage dich: Wo bist du jetzt?

Ich nehme das persönlich. Ihr habt mitgemordet.

Jede*r der die Fresse hält ist ein Attentäter.

Und sag mir bloß nicht ins Gesicht, dass du auch betroffen bist.

Privates ist Politisches. Du hast mitgemordet.

Ich schreie mit beim Trauermarsch. Und ich bin nicht alleine.

Wir sind wütend wir sind da. Ihr wisst schon, was ich meine.

Wir sind furchtlos, wir sind stark.

Ich sehe meinen Bruder an und nehme ihn zur Seite

Canım kardeşim,

Asla korkmayacaksın

Biz burdayız, biz çokuz.

Sesini yükselteceksin.

Katillerin yüzüne

sen tüküreceksin!

Eğer korku seni yakalarsa, daha sesli bağıracaksın!

Emin ol, canımın içi

Bizimkilerden birisi, seni duyacaktır

Das Gedicht „Was soll ich meinem Bruder sagen“ erscheint am 19. Februar im Sammelband „Texte nach Hanau“ herausgegeben von „Stolzeaugen.books“. Stolzeaugen.books ist Deutschlands erste BiPoC-Verlagsgesellschaft. Sie bieten Menschen, die durch Rassismus diskriminiert werden, eine Stimme. Das Kernteam der Verlagsgesellschaft Stolzeaugen.books UG besteht ausschließlich aus MIRE (MIRE=Menschen mit Intersektionalitäts- und Rassismuserfahrung). Gesellschafter*in ist Holla e.V., das Zentrum für intersektionale Gesundheit, in Köln. Die Gründungskosten wurden von einem internationalen Preis für rassismuskritische Mädchenarbeit, den Holla in 2020 erhalten hat, beglichen.

Tuana Aynal ist in Frankfurt am Main geboren und wuchs abwechselnd in Frankfurt und in Istanbul am Bosporus auf. Schon damals fragte sie sich: Was bedeutete Deutsch-Sein und war sie es? Sie sollte sich entscheiden – so wie bei der Staatsbürger*innenschaft: Frankfurt oder Istanbul – Deutschland oder Türkei? Heute studiert und lebt sie in Berlin und thematisiert Fragen zur Identität in der Uni, in Gesprächen und in Gedichten.