Bücher- und Comicrezensionen 02/21

Wie die Gorillas

Haare, die aus allen Körperteilen sprießen, Pickel, Übergewicht – das Verhältnis zum eigenen Körper und den Körpern anderer ist ein Thema, das zu umschreiben oft schwerfällt. Es ist peinlich, fühlt sich falsch an – so, als sollten diese Dinge nicht ausgesprochen, vielleicht nicht einmal gedacht werden. Esther Becker hat sie aufgeschrieben und erzählt pointiert mit dezentem Humor eine Geschichte, die vielen jungen Frauen längst bekannt ist: Der gesellschaftliche Druck, der auf ihnen lastet, zieht sich qualvoll durch alle Aspekte ihres Lebens. In ihrem Debütroman beweist Esther Becker einen außergewöhnlichen Blick auf Menschen und ihre Unsicherheiten. „Wie die Gorillas“

liest sich wie ein Gedankenfluss, es plätschert und springt zwischen Orten, Personen und Gefühlen. Was ziellos scheint, führt den*die Leser*in geradewegs durch das frühe Leben der Protagonistin – von den Ängsten der frühen Pubertät bis zur zaghaften Selbstfindung des jungen Erwachsenenalters, von Dingen, die Mädchen nicht erlaubt sind, zu Dingen, die von Frauen erwartet werden. Fühlt man sich beim Lesen zuweilen ertappt oder schmerzlich erinnert, so beruhigt es umso mehr, seine eigenen Zweifel abgebildet zu sehen. Sind die Erzählungen von Unsicherheit und Selbsthass zeitweise schwer zu ertragen, so versöhnen uns die kleinen Momente weiblicher Solidarität und Freundschaft. Was bleibt, ist die Wut, dass wohl noch weitere Generationen junger Frauen diesen anstrengenden Kampf kämpfen werden müssen, und die Hoffnung, dass Beckers Zeilen es für einige von ihnen ein wenig leichter machen. Ida Schelenz

Esther Becker „Wie die Gorillas“ Verbrecher Verlag, 160 …