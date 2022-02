Was bin ich, wenn nicht jüdisch?

Text: Debora Antmann

Illustration: Rahel Süßkind

Ich liege nachts wach und frage mich, wer ich eigentlich wäre, wenn ich nicht jüdisch wäre? Was wäre anders an mir? Ich arbeite samstags, vergesse die meisten jüdischen Feiertage, von einigen weiß ich nicht mal so genau, was zu feiern wäre. Ich esse Schwein, wenn mir danach ist (selten, sehr, sehr selten). Ich spreche kein Hebräisch, bin nicht religiös, habe seit Jahrzehnten Gemeinden nur als Begleitung oder Touristin von innen gesehen. Ich trage mein Haar sichtbar (bin eh nicht verheiratet), bin keine Bundistin[1], kenne keine sephardischen[2] Lieder auswendig oder jiddische Geschichten so aus dem Stegreif. Ich bin nicht in Israel geboren, was für viele Deutsche das Synonym für jüdisch zu sein scheint, kann keine mizrachischen[3] Gedichte, hatte keine Bat Mizwa[4], kann mich nicht an Machane[5] erinnern. Was ist also das Jüdische an mir? Sind es die Albträume? Die drei riesigen Koffer, die ich packe, wenn ich für ein verlängertes Wochenende das Land verlasse? Die Lücken in meiner Familienbiografie? „Wer wäre ich, wenn ich nicht jüdisch wäre?“ ist auch die Frage nach: Was ist das Jüdische an mir? Ist die Frage: Darf ich mich jüdisch nennen, wenn ich auf der deutschen Checkliste mehr Felder unangekreuzt lassen muss, als dass ich Häkchen setzen kann? Wer wäre ich, was bliebe, wenn ich das Jüdische an mir abziehen würde? Die Antwort ist: N I C H T S.