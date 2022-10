Empowerment kostet

Nichts davon ist neu. Wütend macht es mich trotzdem.

Ich habe nichts gegen gute Gefühle, zumindest so ganz allgemein. Doch Feminismus erfordert, mit den Verhältnissen, in denen wir leben, brechen zu müssen. Das Patriarchat ist nicht einfach Zuckerwatte, in die wir gehüllt sind und die sich mal eben wegschlecken lässt (trotzdem viel Spaß mit diesem Bild). Das Patriarchat legt uns – wenn wir an dieser Stelle Marx bemühen wollen – in Ketten. Noch dazu ist es untrennbar mit dem Kapitalismus verbunden. Unser Leben wird geformt durch dessen Fokus auf Profit und Kapitalakkumulation. Und durch die Arbeit, die wir leisten, formen wir die durch diese Funktionsweise geprägten gesellschaftlichen Verhältnisse zwangsläufig mit. Daraus lässt sich nicht einfach ausbrechen, auch nicht mit feministischer Ganzkörperausstattung.

Selbstverständlich brauchen wir Empowerment, gegenseitige Bestärkung, Solidarität, kraftgebende Gemeinschaft. Doch wenn wir das leisten, dann nicht, um Wohlfühlstimmung zu verbreiten, sondern um uns zu wappnen für die unangenehmen und nervenden Kämpfe, die wir gemeinsam gewinnen müssen.

Während ich diesen Text schreibe, erhält Italien eine radikal rechte Regierung. Dazu geistert Hillary Clintons Zitat durch die Gegend: „Jedes Mal, wenn eine Frau zum Staatsoberhaupt gewählt wird, ist das ein Schritt voran.“ Ich seufze und weiß, jetzt muss ich den Laptop zuklappen, sonst eskaliert es. Girl boss fascism, here we go. Alles andere wäre eben laut, unangenehm und nervend. Und wer will das schon?