Echo des kurdischen Freiheitskampfs

Dass genau die Parole „Jin, Jiyan, Azadî“ (dt. Frau, Leben, Freiheit) bald zum Motto dieser Massenproteste wurde, ist ebenso kein Zufall. Der kurdische Slogan geht direkt auf die kurdische Frauenbewegung, die kurdische Arbeiter*innenpartei und ihren Wegweiser Abdullah Öcalan zurück. Er wurde weltweit gerufen, als etwa die Frauenverteidigungseinheiten YPJ in Rojava gegen den IS kämpften oder als die drei kurdischen Revolutionärinnen Sakine Cansız, Fidan Doğan und Leyla Şaylemez in Paris vom türkischen Geheimdienst ermordet wurden. Dass die Parole teilweise als ein „neuer Slogan“ der „iranischen Frauenbewegung“ bezeichnet wird, macht die Geschichte der kurdischen Frauen unsichtbar, die diesen Slogan geprägt, mit Leben gefüllt und für diese Utopie ihre Leben geopfert haben. „Jin Jiyan Azadî“ ist ein Echo dessen, was Kurd*innen in allen Teilen Kurdistans jahrzehntelang erkämpft und aufgebaut haben. Diese Tatsache darf nicht ignoriert werden – denn dieses Erbe nährt auch die jetzigen Proteste und ist mitunter ein Grund, warum besonders in den kurdischen Gebieten in Iran derzeit enormer Widerstand gegen das Regime geleistet wird. In den letzten Wochen sind viele Städte den Aufrufen kurdischer Organisationen zum Generalstreik gefolgt, haben die Geschäfte geschlossen und die Arbeit niedergelegt, um die Proteste zu unterstützen. Besonders in kurdischen Gebieten und in Belutschistan gibt es blutige Gefechte zwischen der Bevölkerung und den Sicherheitskräften. Politische Gefangene wie die Kurdischlehrerin Zara Mohammadi unterstützen zudem den Widerstand aus dem Gefängnis und sind in den Hungerstreik getreten. Und die kurdische Stadt Şino in der Provinz Urmiye war vorübergehend unter der Kontrolle der Bevölkerung, nachdem dort die Regimekräfte vertrieben wurden. Bei den kurdischen Aufständen gegen das Regime stehen Frauen an vorderster Front.

Das Regime geht dementsprechend auch mit massiver Gewalt und Repressionen gegen Kurd*innen vor. Für Minderheiten ist das Auflehnen gegen den Staat umso gefährlicher und tödlicher. Seit Jahrzehnten stellt das Regime jegliche kurdische Organisierung als separatistische Verschwörung gegen das islamische Regime dar. Mit der Begründung, sie würden die Unruhen schüren, begannen die iranischen Revolutionsgarden Ende September mit Raketenangriffen auf Stützpunkte kurdischer Parteien und auf zivile Ziele in Südkurdistan/Nordirak. Und aus Sine (Sanandaj), der Hauptstadt der Provinz Kurdistan, wird von einem Massaker an der Bevölkerung berichtet. Dort setzt das Regime scharfe Munition, Panzer und Tränengas ein, um den Widerstand der Bevölkerung zu brechen. Es häufen sich außerdem Berichte über sexualisierte Gewalt und Folter in Gewahrsam an Frauen und Mädchen durch die iranischen Sicherheitskräfte. Minderheiten bekommen, wie so oft, die Repression und Gewalt des Staates am heftigsten zu spüren. Aus diesem Grund darf die Frage der Selbstbestimmung von Minderheiten nicht auf morgen verschoben werden, sondern muss fester Bestandteil der Kämpfe sowie der weltweiten Solidarität sein.