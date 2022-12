Dein Missy-Horoskop 2023

Text: Emotional Labor Queen

Illustrationen: Diana Bobb

Widder

(21. März – 19. April)

Im Jahr 2023 fordert dich das Universum auf, einen Schritt zurückzutreten und aufmerksam dein bisheriges Leben zu betrachten. Besinne dich auf die guten Zeiten und die Erinnerungen, die du gemacht hast. Was passiert, wenn du dich traust, zufrieden und stolz zu sein, nicht nur auf dich selbst, sondern auch auf das Leben, das du dir erschaffen hast?

Liebste*r Widder, Darling. Im Jahr 2023 wirst du die Magie erleben, dein Leben als das zu erkennen, was es ist, und die Dinge als das zu schätzen, was sie sind. Du gehst meist schnell durchs Leben und übersiehst dabei leicht die Details, die das Erfassen aller Nuancen einer Situation nötig machen würden. Weil du so durchs Leben hetzt, droht dir, dass du etwas verpasst.

Dearest Aries darling. In 2023 you will experience the magic of recognizing your life for what it is and appreciate things for what they are. You are usually going through life in a fast phased manner, sometimes missing out on the details needed to truly see all nuances of a situation. In your aim to rush through parts of your life, you are doomed to miss out. In 2023 the universe asks you to take a step back, and truly look at your life so far. Remind yourself of the good times had, and the memories made. What happens if you dare to feel satisfied and proud of not only yourself but also the life you have created?

Stier

(20. April – 20. Mai)

Liebste*r Stier, Darling. Im Jahr 2023 wirst du die Magie erleben, dich selbst deiner Persönlichkeit wegen zu akzeptieren und nicht wegen deiner Arbeit. Deine größte Herausforderung in diesem Jahr wird sein, dich selbst zu ehren, indem du einfach akzeptierst, wer du als Person bist. Widerstehe es, dich über deine Arbeit zu definieren, und frag dich selbst: Wer bin ich außerhalb meiner Karriere? Wie kann ich in diesem Leben Erfüllung und Zufriedenheit empfinden, ohne dass dies von meinen Leistungen abhängt? Indem du dich auf Interessen und Leidenschaften konzentrierst, die weder ein Einkommen bringen noch zu dokumentieren sind, erlaubst du dir, die Freude zu spüren, die nicht profitgerichtet ist. Wenn deine Freude aus reinem Vergnügen an ihr besteht, kannst du darauf vertrauen, dass sie echt ist.

Dearest Taurus darling. In 2023 you will experience the magic of accepting yourself for your personality, and not through your work. Your biggest challenge this year will be honoring yourself by simply accepting who you are as a person. Resist identifying yourself through the work you’ve done, and ask yourself: Who am I outside of my career? How can I feel fulfillment and satisfaction in this life, without having it depend on my achievements? By focusing on interests and passions that do not bring an income, nor are documentable, you’re allowing yourself to feel the joy that is not profitable. When your joy exists for the sheer pleasure of it, you can trust that it is real.

Zwilling

(21. Mai – 20. Juni)

Liebste*r Zwilling, Darling. 2023 ist das Jahr, in dem du die Magie der Verbindung mit deinem Körper erleben wirst. Dich beschäftigen im Leben oft deinen Gedanken, aber auch die Gedanken und Reflexionen anderer. Manchmal kann man sich aber zu sehr auf die psychologische Seite der Dinge konzentrieren. Erinnere dich daran, dass dein Körper und deine Psyche miteinander verbunden sind und dass beide deine Liebe und Aufmerksamkeit brauchen. Im Jahr 2023 wirst du dich in deinem Körper wohler fühlen. Die Verbindung zwischen deiner Physis und deinem Geist war vielleicht nicht immer störfrei und im Gleichgewicht, aber das nächste Jahr verspricht ein Gefühl, endlich in dir selbst zu Hause zu sein.

Dearest Gemini darling. 2023 is the year you will experience the magic of reconnecting to the body. Your focus in life is often concerned with your own thoughts, as well as the thoughts and reflections of others. There can sometimes be an over focus on the psychological side of things. Remember that your body and psyche are connected and that both require your love and attention. In 2023 you will feel more at ease moving in your body. The connection between your physical vessel and your mind might have not always been smooth and in balance, but next year promises a feeling of finally being at home within yourself.

Krebs

(21. Juni – 22. Juli)

Liebste*r Krebs, Darling. 2023 ist das Jahr, in dem du die Magie erleben wirst, dein eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Obwohl deine Aufgabe normalerweise ist, dich um andere zu kümmern, findest du dich seit Anfang des letzten Jahres in der anderen Position wieder. Unabhängig davon, ob du finanziell oder emotional von jemand anderem abhängig bist, welche Schritte kannst du gehen, um dich selbstbestimmter zu fühlen? Wie kannst du deine Bedürfnisse äußern und deinen Interessen Vorrang einräumen? Während du diese Dinge für dich selbst herausfindest, ist der Schlüssel zu deinem wirklichen Durchbruch das Verständnis für deine eigenen Grenzen. Bitte um die Hilfe, die du brauchst, um unabhängiger zu werden. Und ergreife darauf abgestimmte Maßnahmen.

Dearest Cancer darling. 2023 is the year you will experience the magic of claiming agency over your own life. Even though your usual role is to nurture others, since the beginning of last year, you’ve found yourself in the opposite situation. Whether you are depending on someone else financially or emotionally, what are some steps you can take to feel more self-determent? How can you voice your needs, and prioritize your interests? While figuring these things out for yourself, understanding your limitations will be the key to an actual breakthrough. Ask for the help you need to become more independent. And take aligned action.

Löwe

(23. Juli – 22. August)

Liebste*r Löwe, Darling. 2023 ist das Jahr, in dem du die Magie der Unabhängigkeit erleben wirst. Nachdem du Herzschmerz und Verlust erlebt hast, ist 2023 das Jahr, in dem du karmische Zyklen schließen und endlich die Früchte deiner Arbeit ernten wirst. Widerstehe dem Drang, sich nur auf das Wohlergehen anderer zu konzentrieren, wie du es oft tust. Es ist wichtig, dass du die emotionale Reise feierst, die du in den letzten zwei Jahren gemacht hast. Die Dinge klären sich für dich, finanziell, emotional und spirituell. Im Jahr 2023 wirst du einen organischen Energiefluss zwischen dir und anderen zulassen und fühlen, dass du genau da bist, wo du sein musst. Der Zeitplan anderer ist für dich nicht von Belang, du bist auf deinem eigenen Weg der Heilung, und there’s no time like divine time.

Dearest Leo darling. 2023 is the year you will experience the magic of independence. After having gone through heartache and loss, 2023 is the year you will be closing karmic cycles, and finally, eating the fruit of your labor. Resist the urge to only focus on the well being of others, as you often do. It’s important that you celebrate the emotional journey you’ve completed over the past two years. Things are clearing up for you, financially, emotionally, and spiritually. In 2023 you will allow an organic flow of energies between yourself and others, and feel safe and secure in that you are exactly where you need to be. The timeline of others does not concern you, you are on your own path of healing, and there’s no time like divine time.

Jungfrau

(23. August – 22 September)

Liebste*r Jungfrau, Darling. Im Jahr 2023 wirst du die Magie der Veränderung und des Loslassens erleben. Zum ersten Mal seit langer Zeit, vielleicht sogar zum ersten Mal in deinem Leben, lässt du das Bedürfnis los, dein Leben zu kuratieren, zu kontrollieren und zu überwachen. Dein Vertrauen in das Universum hilft dir, dich treiben zu lassen. Vielleicht hast du erkannt, dass du alles hast, was du brauchst, um dem unvorhersehbaren und manchmal aufregenden Strom des Lebens zu folgen. Anfangs fühlt sich diese Veränderung vielleicht befremdlich für dich an und du zögerst etwas vor dem Entdecken dieser neuen Seite von dir. Offen für Veränderungen zu sein, bedeutet offen für Möglichkeiten zu sein, und 2023 steht dir die Fahrt deines Lebens bevor.

Dearest Virgo darling. In 2023 you will experience the magic of change and release. For the first time in a long time, maybe even for the first time in your life, you are letting go of the need to curate, control and supervise your life. Your trust in the universe is helping you to go with the flow. You might have realized that you have everything that you need to follow the unpredictable, and sometimes exciting, stream of life. At first, you might feel uneasy and hesitant toward this change, as well as discovering this new side of yourself. Staying open to change means staying open to the possibility, and in 2023 you are in for the ride of your life.

Waage

(23. September – 22. Oktober)

Liebste*r Waage, Darling. 2023 ist das Jahr, in dem du die Magie des Aufbruchs zu neuen Horizonten erleben wirst. In den letzten zwei Jahren hast du eine Menge emotionaler Turbulenzen durchgemacht. Während du gelernt hast und gewachsen bist, bestand ein großer Teil der Arbeit darin, zu akzeptieren, dass Heilung manchmal sehr, sehr langweilig sein kann. Du hast nun alle notwendigen Werkzeuge in deinem emotionalen Werkzeugkasten gesammelt und bist bereit, in die nächste Phase deines Lebens zu starten. Ein neues Kapitel auf unbekanntem Terrain mit unbekannten Abenteuern wartet auf dich. Dieses Mal kannst du entscheiden, wer Teil deines Lebens sein darf, denn es ist deine Geschichte und deine Reise. Lass dich von nichts aufhalten, während du die Main Charakter Rolle übernimmst.

Dearest Libra darling. 2023 is the year you will experience the magic of finally embarking upon new horizons. You’ve gone through a lot of emotional turmoil in the past two years. While you’ve been learning and growing, a lot of the work has been to accept that healing sometimes can be very, very boring. You have now collected all the tools needed in your emotional toolbox, and are ready to enter the next phase in your life. A new chapter of unknown territory and adventure awaits. This time you get to decide who gets to be a part of your life because it is your story and your journey. Don’t let anything get in your way as you tune into the role of being the main character.

Skorpion

(23. Oktober – 22. November)

Liebste*r Skorpion, Liebling. 2023 ist das Jahr, in dem du die Magie des Zusammengehörigkeitsgefühls mit anderen Menschen erleben wirst. Es liegt in deiner Natur, immer eine leichte emotionale Distanz zwischen dir und deinen Liebsten zu wahren. Du schaffst diese Distanz nicht, weil du nicht leidenschaftlich liebst, sondern weil dieser Mechanismus dir erlaubt, die Kontrolle zu behalten, damit deine Gefühle nicht verletzt werden. Deine größte Herausforderung in diesem Jahr wird darin bestehen, die Liebe anzunehmen, die auf dich einströmt. Du wirst Freude, Bewunderung und Vergnügen erleben. 2023 bittet dich, deinen Schutz fallen zu lassen und den Menschen in deinem Leben zu erlauben, dir nahe zu kommen. Hab keine Angst zu lieben, das ist es, was du am besten kannst.

Dearest Scorpio darling. 2023 is the year you will experience the magic of feeling belonging with other people. It is in your nature to always keep a slight emotional distance between yourself and your loved ones. You create this distance not because you don’t love fiercely, but because it’s a mechanism to stay in control, and not get your feelings hurt. Your biggest challenge this year will be to accept the love that is being poured onto you. There will be joy, admiration, and pleasure coming your way. 2023 is asking you to let your guard down, and allow the people in your life to come close. Don’t be afraid to be a lover, it’s what you do best.

Schütze

(22. November – 21. Dezember)

Liebste*r Schütze, Darling. 2023 ist das Jahr, in dem du die magische Erfahrung machen wirst, einen Ort dein Zuhause nennen zu können. Dieses Zuhause kann ein physischer, emotionaler oder spiritueller Ort sein. Es könnte sogar ein Gefühl sein, das du in deinem kreativen Prozess findest. Wo auch immer dein Zuhause ist, es ist ein tiefes und herrliches Gefühl, wie ein kleines Juwel, das du in deiner Brust trägst. Wenn du dich auf dieses Gefühl einlässt, fühlst du dich geerdet, sicher und geborgen. Es wird dir auch helfen, ein Gleichgewicht zu finden zwischen deinen eigenen Bedürfnissen und den von anderen. Auf diese Weise kann sich deine Großzügigkeit gegenüber anderen auf eine gesunde Weise manifestieren. Bleib neugierig, liebe*r Schütze.

Dearest Sagittarius darling. 2023 is the year you will experience the magic of finding a place called home. This home might be a physical, emotional, or spiritual place. It might even be a feeling that’s found in your creative process. Wherever this home of yours is, it’s a profound and glorious feeling, like a little jewel to carry inside of your chest. Tapping into this feeling will help you feel grounded, safe, and secure. It will also help you find a balance between filling your own cup, versus filling the cup of others. This way your generosity with others can be manifested in a more healthy way. Stay curious sweet Sagittarius.



Steinbock

(22. Dezember – 19. Januar)

Liebste*r Steinbock, Darling. 2023 ist das Jahr, in dem du die Magie erleben wirst, dich von eingefahrenen Mustern zu befreien. Traditionalismus mag dir Trost spenden, aber 2023 fordert dich auf, dich von Verhaltensweisen und Mustern zu befreien, die du von anderen verinnerlicht hast. Wie kannst du einen neuen, nuancierteren Weg finden, den du gehen kannst? Wie kannst du mit Kritik umgehen, ohne dich wie ein*e Versager*in zu fühlen? Es ist wichtig, dass du während dieses Prozesses freundlich, sanft und neugierig mit dir selbst umgehst. Offen und verletzlich zu bleiben, mag für dich schwierig sein, aber es ist notwendig, damit du reflektieren, heilen und vorwärts kommen kannst.

Dearest Capricorn darling. 2023 is the year you will experience the magic of releasing yourself from ingrained patterns. Traditionalism might bring you comfort, but 2023 is asking you to start the journey of releasing yourself from behaviors and patterns that you’ve internalized from others. How can you find a new, more nuanced path to travel? How can you work through criticism without feeling like a failure? It is vital for you to stay kind, gentle, and curious with yourself during this process. Staying open and vulnerable might be difficult for you, but necessary for you to be able to reflect, heal and move forward.

Wassermann

(20. Januar – 18. Februar)

Liebste*r Wassermann, Darling. 2023 ist das Jahr, in dem du die Magie des körperlichen Wohlbefindens erleben wirst. Als Luftzeichen beschäftigst du dich oft mit intellektuellen Dingen, einschließlich der Planung nicht nur deines eigenen Lebens, sondern auch des Lebens anderer. Du bist es gewohnt, die Verantwortung dafür zu übernehmen, wie Dinge erledigt werden, wenn sie erledigt werden, und für all die Details, die dazwischen liegen. Deine größte Herausforderung in diesem Jahr wird sein, dich zurückzulehnen und dich auszuruhen. Sei stolz auf das schöne Leben, das du geschaffen hast. Genieße die Freude, die nach all der harten Arbeit kommt. Du bist immer noch brillant, auch wenn du die körperlichen Freuden genießt, die das Leben zu bieten hat.

Dearest Aquarius darling. 2023 is the year you will experience the magic of honoring physical comfort. As an air sign, you are often concerned with intellectual matters, including planning out not only your own life but the life of others as well. You are used to taking the responsibility for how things are done when they get done and all the details in between. Your biggest challenge this year will be to slow down and rest. Be proud of the beautiful life you have birthed. Enjoy the pleasure that comes after all of the hard work. You’re still brilliant even if you enjoy the corporal pleasures life has to offer.

Fische

(19. Februar – 20. März)

Liebste*r Fisch, Darling. 2023 ist das Jahr, in dem du die Magie erleben wirst, vollkommen ehrlich zu dir selbst zu sein. Die Notlügen, die du anderen erzählst, um sie bei Laune zu halten, beginnen sich zu häufen. Es könnte sich lohnen, dich zu fragen, ob diese Notlügen auch dazu dienen, ein altes Bild von dir aufrechtzuerhalten, mit dem du dich sehr wohl gefühlt hast. Frag dich, ob du bereit bist, im Stillstand zu verharren, nur weil du daran gewöhnt bist. Widerstehe der Nostalgie, die dich in Sicherheit wiegt, und begib dich auf die Reise, die auf dich wartet. Deine zukünftigen Abenteuer warten gleich um die Ecke, wenn du mutig genug bist, ganz im Augenblick zu bleiben.

Dearest Pisces darling. 2023 is the year you will experience the magic of being fully honest with yourself. The white lies you tell others to keep them happy are starting to pile up. It could be worth asking yourself if these white lies also serve as a function of upholding an old image of yourself that you’ve grown very comfortable with. Ask yourself if you’re willing to stay stagnant, just because it’s something you are used to. Resist the nostalgia that has kept you safe, and embark on the journey that awaits you. Your future adventures are right around the corner if you are brave enough to stay fully present in the moment.