Liebe mit scharf

Von Vina Yun

Wisst ihr noch, wie ich meiner allerersten Kolumne tönte, dass eine leckere koreanische Mahlzeit einem romantischen Date allemal vorzuziehen sei? Woran ich nicht dachte: Was, wenn jemand Reizendes sowohl dampfende Jjajangmyeon-Nudeln als auch dich total geil findet?

Gemeinsam zu kochen und zu essen gehört zu den Lieblingsbeschäftigungen in meiner neuen Beziehung. Kein Tag, an dem nicht besprochen wird, was es bei der jeweils anderen Person zu mampfen gab und wie die Zubereitung der Mahlzeit aussah. Außerdem verabreden wir uns regelmäßig zum Auswärtsessen-Gehen und zeigen einander unsere jeweiligen Lieblingslokale. Fresspärchen? Wenn ihr mich fragt, ein richtiges Kompliment!