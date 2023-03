Literaturtipps 02/23

Männer sterben bei uns nicht

Hauptsache, man wahrt die Form, trägt den richtigen Schmuck, den richtigen Rock in der richtigen Länge. Für Luises Großmutter war das nämlich die Lösung für alles. So soll es ihr nun auch ihre Enkelin nachmachen, die alles erben soll, was ihr gehörte und wofür sie stand. Auch das Anwesen am See hinter einer hohen Mauer, aus dem die Großmutter ihre Macht zog. Sie lebte dort in dem Herrenhaus in der Mitte, umgeben von mehreren kleineren Häusern. In diesen ließ die Patriarchin die anderen Frauen der Familie wohnen, bis auf Luise waren sie nur geduldet, sie genügten ihren Ansprüchen nicht. Männer gab es keine. Annika Reich bringt diese Frauen, die sich gegenseitig nur misstrauen können, in „Männer sterben bei uns nicht“ auf der Beerdigung der Großmutter zusammen, die anders abläuft als erwartet. Immer wieder springen die Gedanken der Ich-Erzählerin Luise zurück in die Zeit ihrer Kindheit – als auch dann noch die Form gewahrt werden sollte, als sie zwei tote Frauen am See fand oder als ihre Schwester verschwand. Nur langsam gelingt es Luise, sich zu befreien. Das Unausgesprochene und Angedeutete durchzieht den Roman, dessen Figuren ein wenig blass bleiben. Dennoch ist es möglich, sich in sie hineinzuversetzen, denn wer kennt den Namen des Systems der Großmutter nicht: Patriarchat. Ana Maria Michel

– Annika Reich „Männer sterben bei uns nicht“

( Hanser Berlin, 208 S., 23 Euro )

Siegfried

An dem heißen Sommermorgen, an dem die Ich-Erzählerin beschließt, in die psychiatrische Ambulanz zu fahren, weiß sie nicht, wie sie durch den Tag kommen soll. Dort kennt sie niemand, sie kann sich ein bisschen ausruhen und einfach ins Wartezimmer setzen. Einfach mal das ewige Weitermachen unterbrechen, sich eine kurze Pause nehmen. Pause vom anstrengenden Leben als Mutter, als Autorin, die dringend an ihrem nächsten Buch arbeiten muss, da der Vorschuss bereits aufgebraucht ist, als Partnerin, die am Abend zuvor Alex gestanden hat, ihn betrogen zu haben, als Tochter von Siegfried, ihrem Stiefvater, der jedoch schon immer da war, von den Erlebnissen in ihrer Kindheit, vom Leben als Frau am Ende ihrer Kräfte. Antonia Baum deutet in ihrem neuen Roman vieles an, vieles bleibt im Nebel der Erinnerung unscharf oder wird nicht auserzählt. Dennoch erahnt man die Grausamkeiten, die sich ereignet haben, die Ausraster, die Gewalt und den Terror, die vielen Probleme, die sich überall verstecken. Zugleich schafft sie es, dass man als Leser*in all diese Dinge deutlich mitfühlt. Dies liegt zum einen daran, dass sie ihre Figuren so eindrücklich darstellt, dass man deren ganzes Leben vor sich sieht. Zum anderen aber auch an ihrer Fähigkeit, die ambivalenten Gefühle der Ich-Erzählerin gegenüber den anderen Figuren in ihrem Leben so genau aufzuzeigen. Nicole Hoffmann

– Antonia Baum „Siegfried“

( Claassen, 272 S., 24 Euro )