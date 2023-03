Comictipps 02/23

menschen vertrauen

Die Panels in „menschen vertrauen“ sind üppig mit Aquarellfarben gemalt. Körper wirken riesenhaft, während die Köpfe von Panel zu Panel schrumpfen. Die Schrift wirkt wie mit einem Stabilo in die Sprechblasen geschrieben, umgangssprachlich und imperfekt. Derselbe Stabilo zeichnet die groben Gesichtszüge – während Kaffeemaschinen, Teetassen, BHs, ganze Häuser realistisch abgebildet werden. Wie die harte Realität, über die in einem Treffen der Anonymen Alkoholiker erzählt wird. Eine Person in der Runde ist die Hauptfigur Eliza, die gleich ihren fünfjährigen Sohn Justin von seinem drogensüchtigen Vater abholen muss. Die Spoken-Word-Künstlerin erinnert das Leben ihres Sohnes an ihre eigene entbehrungsreiche Kindheit. Auch Justin ist schon frustriert und müde. Schon Tommi Parrishs preisgekrönter Debütcomic „The Lie And How We Told It“ bearbeitete queere Themen. Mit „menschen vertrauen“ kommen Sexarbeit, Consent, Kapitalismus und vermeintliche Mental-Health-Hilfen hinzu. „menschen vertrauen“ ist ein Werk über Verzweiflung und die Möglichkeiten, damit klarzukommen. Simone Bauer

–

Tommi Parrish

„menschen vertrauen“ ( Aus dem Englischen von Christoph Schuler. Edition Moderne, 208 S., 29 Euro )

Liv Strömquists Astrologie

Der Widder erzählt am Lagerfeuer von seinen polyamourösen Abenteu- ern. Der Krebs schließt sich weinend im Badezimmer ein und plant dort die neue Wohnzimmerdeko. Klingt nach dem typischen Quatsch, wie er auf den Horoskopseiten von Klatsch- und Tratschblättchen abgespult wird, oder? Astrologie ist nicht unbedingt das, was mensch von der schwedischen Comiczeichnerin Liv Strömquist erwartet. Was soll ihr Kernthema, Feminismus, auch mit Aszendenten zu tun haben? Nichts natürlich – und dann doch wieder jede Menge. Auch in ihrer neuesten Graphic Novel befasst sich Strömquist mit ihren Paradedisziplinen: mit historischer und aktueller Ungerechtigkeit, mit schiefen Machtverhält- nissen und dem Sich-Aufbäumen mutiger Menschen gegen ihr vermeint- lich von den Sternen vorherbestimmtes Schicksal. Leichtfüßig packt sie das umfangreiche Recherchematerial in sarkastische Texte, die über, unter und um frech-bunte Zeichnungen herum zum Lesen, Blättern und Weiterdenken einladen. Ein galaktisches Vergnügen! Judith Werner

–

Liv Strömquist „Liv Strömquists Astrologie“ ( Aus dem Schwedischen von Katharina Erben. Avant Verlag, 176 S., 22 Euro )