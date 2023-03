Film- und Serientipps 02/23

Ladybitch

Nachdem die Regisseurinnen Marina Prados und Paula Knüpling selbst als Schauspielerinnen tätig waren, thematisieren sie jetzt in ihrem Regiedebüt ihre Erfahrungen mit Machtmissbrauch in der Branche. „Ladybitch“ erzählt von Ela, die in ihren frühen Zwanzigern eine Rolle bei einem bekannten Berliner Theaterregisseur erhält. Dieser wird als kreatives Genie gefeiert, sieht sich selbst als Feminist, hält seine Arbeit für empowernd – und schreibt sexistische Theaterstücke, überschreitet die Grenzen der Schauspieler*innen und ist ihnen gegenüber sexuell übergriffig. Als sich Ela und ihre Kolleg*innen wehren, verfällt er in Selbstmitleid und stellt sich als Opfer dar – und das so extrem, dass es fast schon überzogen scheint, wäre es nicht so nah an der Realität. Sowieso wirken die Geschehnisse sehr echt. Das dürfte zum einen am autobiografischen Einfluss durch Prados und Knüpling liegen, zum an- deren an der Gestaltung des Films in Form eines Making-ofs. Zum Teil zieht sich die Handlung dadurch etwas, vor allem aber ist sie authentisch. Denn „Ladybitch“ zeigt auf schonungslose Weise, wie in der Kreativ- szene Berlins oft auf progressiv gemacht wird, während patriarchale Machtstrukturen hinter den Kulissen bestehen bleiben. Lena Mändlen

„Ladybitch“ DE 2022 ( Regie: Marina Prados & Paula Knüpling. Mit: Celine Meral, Christoph Gawenda u. a., 97 Min. )

Music

Verletzte Füße, ein Kreuzworträtsel, tragische Tode und ein ausgesetztes Baby – wer sich mit dem Ödipusmythos auskennt, kann die Bezüge in Angela Schanelecs neuem Spielfilm erkennen. Zur Erinnerung: Ödipus war der, der unwissentlich seinen Vater tötete, die eigene Mutter heiratete und sich schließlich die Augen ausstach. Schanelecs Ödipus heißt Jon, ist adoptiert und kennt seine leiblichen Eltern nicht. Wegen eines fatalen Unfalls muss er ins Gefängnis und lernt dort Wärterin Iro kennen. Jons Sehvermögen verschlechtert sich zusehends, bis er erblindet. Ähnlich dem Ödipus der Antike scheint auch auf Jons Leben ein Fluch zu liegen. Entsprechend hat er einen Bewältigungsmechanismus gefunden, um der Welt zu begegnen: nämlich singend. Kenntnisse in Mythologie sind kein Muss, um „Music“ zu schauen, Lust auf beeindruckend minutiös komponierte Bilder griechischer Landschaften sowie Ausdauer, den doch sehr normschönen Körpern vor der Kamera beim Schweigen zuzusehen, braucht es aber. Denn in „Music“ gibt es mehr Musik als Dialoge – und das zeugt nicht nur von einem passend gewählten Titel: Sie habe versucht, Bilder für Ereignisse zu finden, für die es keine Worte gibt, so Schanelec. Und diese Bilder sind so sagenhaft wie bedeutsam, dass sie es problemlos mit dem alten Ödipus aufnehmen können. Eva Königshofen