Kollektives Klima!

Von Christine Matschke

Wir treffen uns in einem Café in Berlin-Mitte. Die Kuratorin Léna Szirmay-Kalos und die Choreografin Jasna L. Vinovrški haben draußen Platz genommen. Ich warte drinnen. Schnell finden wir zueinander – in einem leidenschaftlichen Gespräch über alternative Formen des Kuratierens, das Politische in der Kunst und die Vereinbarkeit von Beruf und Mutterschaft. Alles begann im Jahr 2015 mit einem Pilotprojekt am Collegium Hungaricum Berlin. Die damalige Kuratorin fragte Léna Szirmay- Kalos, ob sie eine Idee für das Haus habe. Schnell war klar: Es muss eine Veranstaltung her, die nicht nur ungarische, sondern auch Berliner Künstler*innen einschließt und deren Programm offen ist für Experimente und Entwicklungen. Entstanden ist daraus die Performance- Reihe „Montag Modus“.