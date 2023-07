Verschlagen und Hormonell

Die Frau als Verbrecherin ist kulturhistorisch eine ambivalente Figur. Laut der Kriminologie, der vermeintlich naturwissenschaftlichen Verbrechenslehre, die im 19. Jahrhundert entworfen wurde, neigten sowohl jene Frauen, die als „zu weiblich“ galten (sprich: als verschlagen, passiv und hormonell), als auch jene, die man als „zu männlich“ ­erachtete (mit Verhalten und Aussehen, das nicht den Konventionen ihres Geschlechts entsprach), zu kriminellen Taten. Zudem gilt noch heute in vielen Ländern Abtreibung als Straftat, was Abtreibende per definitionem zu Kriminellen macht. Sich dem Bild von Verbrecherinnen

sowie wahren Verbrecherinnen zu nähern, ist entsprechend herausfordernd. Dieser Herausforderung angenommen haben sich mehrere Kunst- und Wissenschaftshistoriker*innen, darunter Jadwiga Kamola, Sabine Becker und Ksenija Chochkova Giese, die drei Herausgeberinnen des Bandes „Criminal Women“, der anlässlich der gleichnamigen Ausstellung im LA8, dem Museum für Kulturge­schichte des 19. Jahrhunderts in Baden-Baden, ­erschienen ist.

Gemäß dem Schwerpunkt des Museums geht es im Buch primär um Verbrecherinnen bzw. deren Rezeption vom 19. Jahrhundert bis hin zum Nationalsozialismus, wobei ein Essay auch auf die Bib…