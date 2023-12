Missy-Horoskop 2024

✨ Widder ✨

(21. März bis 19. April)

Widder, my Dear, deine Prognose für 2024 lautet: Durchbruch! Die Welt mag zwar hektisch sein, aber du bist ready, dich durchzukämpfen. Zunächst solltest du die neu gewonnene Energie nach dem Winterschlaf nutzen, um dir Ziele für das neue Jahr zu setzen. Denn gut geplant ist halb gewonnen und das braucht seine Zeit. Auch wenn du dank deines inneren Feuers am liebsten direkt Vollgas geben würdest. Dein Tatendrang wird dich 2024 auch an anderer Stelle noch voranbringen, keine Sorge. 😘 Regeln sind für dich eher Richtlinien, die du nach Lust und Laune anpassen kannst. Es braucht Vorreiter*innen wie dich, die den Weg ebnen. Sei also kreativ und nimm die Herausforderungen an! Vergiss aber nicht zwischendrin durchzuatmen, einen Blick nach hinten zu werfen und deine tollen Fortschritte zu feiern. Und falls es mal schwieriger wird, dann steh auf, fix that crown und weiter geht’s. 👑 Halte an deinen Werten fest, bleib standhaft und vertraue deiner Vision, dann wird alles gut! Versprochen.

✨ Stier ✨

(20. April bis 20. Mai)

Süßer Stier, 2024 dreht sich für dich alles um die innere Balance. Die Welt um dich herum mag reinstes Chaos sein, aber versuche trotzdem, deine Mitte zu finden! Nimm dir ausreichend Zeit für Self-Care und achte darauf, dass Körper und Geist im Gleichgewicht sind. 2024 bietet dir die perfekte Gelegenheit, dich zu erden und deine Energien neu auszurichten. 🌱 Hör auf deine Intuition, dann wirst du finden, was du brauchst, um die bewusste und stabile Veränderung zu ermöglichen, nach der du suchst. Deine innere Stimme wird dich zu deinen Zielen führen – vertrau darauf. 2024 erwartet dich zwar ein Neuanfang, aber evaluiere auch dein letztes Jahr, damit du dir deine Wünsche im neuen Jahr besser erfüllen kannst. 😘 Gib deinen Gefühlen Raum, auch wenn’s nicht immer easy ist. Zähme dabei deine innere Diva und deinem Glück und deinem Erfolg steht nichts mehr im Wege. You go, Babe!

✨ Zwilling ✨

(21. Mai bis 20. Juni)

Zwilling, Darling, lass uns direkt loslegen: Dein Winterschlaf hat neue Energie für soziale Connections gebracht – also sei auf der Suche nach neuen Begegnungen! Vergiss aber auch nicht, deine bestehenden Bindungen weiterhin zu pflegen. Dabei gilt 2024 für dich: Kommunikation ist der Schlüssel! 👏 Die Welt mag komplex und holprig sein, doch du hast die Fähigkeit, dich klar auszudrücken und zielgerichtet zu kommunizieren. Nutze diese Gabe, um Missverständnisse zu klären und deinen Mitmenschen deine Bedürfnisse und Wünsche mitzuteilen. Außerdem ein kleiner reminder an dich für 2024: Deine Worte haben Macht, also wähle sie mit Bedacht – vor allem in Konflikten. Jede*r macht mal Fehler, auch du, liebster Zwilling. 😉 Also häng nicht zu sehr in der Vergangenheit und sei nicht allzu nachtragend. Denn 2024 bringt Veränderungen für dich mit und dafür brauchst du jeden Headspace, den du kriegen kannst. Suche dir deine Weggefährt*innenen weise aus, denn harmonische und bestärkende Beziehungen geben dir Freude und Kraft. Wenn dich eine Verbindung nicht erfüllt oder aber dich nicht glücklich macht, gibt dir 2024 die Chance, dir diese Beziehung genauer anzusehen und gegebenenfalls deine Grenzen klar zu setzen. Es werden zwar Blockaden und Herausforderungen auf dich zukommen, doch hab keine Angst. Vertrau darauf, lieber Zwilling, dass du beschützt wirst. Deine Lebenserfahrung sowie Kreativität werden dir deinen Weg zeigen. Flex that muscle, babe.

✨ Krebs ✨

(21. Juni bis 22. Juli)

Lieber Krebs, auch 2024 machst du einen Deep Dive in Emotionen. 🌟 Starte ins neue Jahr mit Selbstentdeckung und (emotionaler) Heilung für dich selbst. Denn unter deinem dicken Schutzpanzer ist eine sensible Seele, die ganz viel Liebe und Zuneigung braucht! 🌹 Schluss mit dem Überdenken, gib deinen Gefühlen genug Platz, Babe. It goes both ways! Und: Wasser bahnt sich ohnehin seinen Weg. Also sei nicht nur sanft zu anderen, sondern auch zu dir selbst! 2023 war turbulent und voller Herausforderungen, das hat einiges gedreht in deinem Kosmos. Aber hey, all die Struggles haben dich auf das neue Kapitel vorbereitet. 🙌 Zeit, dich zu fragen, was wirklich für dich Sinn macht, wie du für deine eigene Wiedergeburt sorgen kannst und worauf du genau hinarbeitest. Vielleicht gibt’s Antworten in der Vergangenheit, aber pass auf: Lass dich nicht von Ängsten steuern oder ausnutzen, okay? Lerne aus vergangenen Fehlern und Erfahrungen – you deserve better, hun.

✨ Löwe ✨

(23. Juli bis 22. August)

Löwe-Love, watch out, denn 2024 fordert dich dazu auf, dich zu entfalten. Okay, die Welt ist kein Ponyhof, aber du bist definitiv bereit, zu wachsen und zu strahlen! Dieses Jahr geht es um frische Energie und deine kreative Power. Aber hey, vergiss nicht, anderen auch Raum zu geben, um zu glänzen! 💜 Außerdem ist es Zeit für Veränderung. Für dich heißt es nun: flexibel sein, dich an neue Umstände anpassen und neue Wege erkunden. Dabei solltest du deine Aufmerksamkeit auf die Vorzüge von Genoss*innenschaft und Gemeinschaft richten. Als Einzelperson strahlst du schon hell wie ein Stern, doch mit den richtigen Menschen an deiner Seite gibt es kein Limit mehr! 🚀 Damit das klappt, ist für dich Klarheit-Schaffen angesagt. Wohin geht die Reise für dich? Was gibt dir Power? Eins steht fest: Dein Leben wird einen Twist nehmen, doch es sind deine Ziele und Wünsche, die den kleinen, aber feinen Unterschied machen. Also: Reflektiere, schüttel deine Mähne und mach dich bereit für die (innere) Reise! 🙌 Tipp, bevor du startest: Befreie dich von Toxischem und steh zu dieser Entscheidung! Mit Stärke stehen dir alle Türen offen.

✨ Jungfrau ✨

(23. August bis 22. September)

Hey Jungfrau-Babe, 2024 wird dein Jahr der Verbindung und Verbundenheit. Es startet bei dir und strahlt auf deine Community. 👩‍👩‍👧‍👦 Deine divine energy wird gerade jetzt gebraucht, also sorge gut für dich und gönn dir selbst etwas TLC. Und lass auch andere dich unterstützen – wenn du gibst, darfst du auch empfangen! Der Winter war rau, aber im Frühling erwachst du aus der Dunkelheit und tankst aus deinem Tatendrang neue Energie. 🌹 Real Talk: Neuanfänge bedeuten leider auch Abschiede und Herausforderungen. Aber bleib stark! Du bist eine Muse, eine Kraft der Natur. Alles, was dich nicht umwirft, macht dich stärker. Jeder Verlust wird mit etwas Besserem ersetzt. Vertrau auf das, was kommt, selbst, wenn es dir schwerfällt. Das ist deine Chance zu lernen, Kontrolle abzugeben und dein Schicksal zu akzeptieren. Das ist deine Chance zu lernen, Kontrolle loszulassen und dein Schicksal zu akzeptieren. Du hast Fähigkeiten, von denen andere träumen – jetzt ist Zeit, sie für dich selbst einzusetzen. Nimm dir Zeit, überleg gut, welche Verbindungen dich aufblühen lassen und welche dich ablenken. Nutze deine Weisheit, um zu entscheiden, was deine Aufmerksamkeit verdient und was nicht. Du rockst das, Babe!

✨ Waage ✨

(23. September bis 22. Oktober)

Liebstes Waage-Babe, dein Jahr 2024 steht im Zeichen der Harmonie. Die Welt kann wild sein, aber du bringst den Frieden. 🌞 Was das heißen soll? Nutz die Winterpower, um Balance zu finden. Kümmere dich um deine Crew, finde Mittelwege, lass dich auf Kompromisse ein und sei offen für neue Perspektiven. Dein Talent, Ausgleich zu schaffen, wird von allen geschätzt, besonders in diesem Jahr. Es ist wichtig, deine Stabilität zu finden und auf deine Grenzen zu achten, damit du nicht aus der Balance gerätst. Alles ist gut, du bist auf dem richtigen Weg, Maus! 💜 Zweifle nicht zu sehr an dir. Deine Diplomatie und dein Organisationstalent werden automatisch für Stabilität sorgen. Trust yourself, wir wissen alle, du kannst es!

✨ Skorpion ✨

(23. Oktober bis 22. November)

Hey Scorpio! Aufgepasst, denn Transformation ist dein Superpower-Keyword für 2024. Die Welt dreht sich wild, aber guess what? Du bist bereit für Veränderung, baby! 💪 Sei ehrlich zu dir selbst und nimm Veränderungen an, die auf dich zukommen. Du bist bereit, (dich) zu verändern. Also mach dich darauf gefasst, dich zu entfalten und zu wachsen, Babe! 🦋 Aber hey, nicht zu impulsiv sein – geh strategisch an dein nächstes Kapitel. Dein Mantra für 2024: Du hast die innere Power, jede Herausforderung zu meistern! Entscheidungen zu treffen ist der Schlüssel, um neue Türen zu öffnen. Du kannst auch darauf vertrauen, dass jede wohlüberlegte Entscheidung dich einen Schritt näher an dein Ziel bringen wird. Zöger nicht zu lange – du weißt, wie du in der Zögerlichkeit stecken bleiben kannst, oder? Oh, und bevor du denkst, dass mit deinen Emotionen etwas nicht stimmt – nein, stop! Deine Gefühle sind wichtig, für dich und für die Menschen um dich herum. Sie lieben deine Weisheit, Klarheit und Unbeirrbarkeit. 💜 Ja, du bist stark und manchmal ziemlich direkt, aber hey, die meisten wissen, dass du halt einfach den Durchblick hast. 😎 Own your magic!

✨ Schütze ✨

(23. November bis 21. Dezember)

Schütze-Maus, das Abenteuer ruft 2024 nach dir. ☎️ Du bist von allem gelangwelt und sehnst dich nach neuen Erfahrungen? Dieses Jahr bist du mehr als bereit, neue Wege zu erkunden. Challenges und Hindernisse werden auf deinem Abenteuermenü stehen, aber hey, die werden dich doch nicht stoppen! Um aus deiner Comfort Zone auszubrechen und neue Horizonte entdecken zu können, such dir ein bisschen neue Inspiration und schreib deine 2024-Visionen mal auf. Sei ready für spontane Trips und lass dich vom Zauber überraschen. 🎊 Dein Optimismus wird dich auf unvergessliche Reisen führen, promise. Deine Sorgfalt und Ambition werden dich zu deinem Ziel bringen. Rückschläge werden dich nicht zurückhalten, doch deinen inneren Kompass solltest du immer wieder neu ausrichten. Achtung Schatz: schnelle und impulsive Entscheidungen? Nope! Die sind eine Falle, sie werden dir früher oder später zum Verhängnis werden. Du bist smart, intelligent und vor allem sehr ehrgeizig. Du kannst alles schaffen, darauf kannst du dich verlassen. Sei mutig!

✨ Steinbock ✨

(22. Dezember bis 19. Januar)

Steinbock-Baby, dein Motto für 2024 lautet: Ausdauer. I know, alles um dich herum zehrt an deinen Kräften, aber du süße Maus schaffst das. Durchhalten! 💪 Nutz deine Ausdauerfähigkeit, um an deinen Zielen festzuhalten und Hindernisse zu überwinden. Bleib bei dir! Achte jedoch darauf, auch genügend Pausen einzulegen, um deine Batterien regelmäßig aufzuladen. Du bist einzigartig und gewissenhaft im Umgang mit dir selbst und 2024 steht ganz im Zeichen der Selbsterfahrung: Wer bist du? Und was möchtest du erreichen? Diese Fragen stellst du dir aber nicht allein. Dies sind ebenfalls Fragen, die wir uns jetzt als Gesellschaft stellen müssen. Bei dir ist es allerdings noch mal special: Für viele in deinem Umfeld bist du ein Vorbild, viele deiner Liebsten fragen dich um Rat. Diese schwierigen Zeiten fordern vor allem wohlüberlegte Lösungsansätze. Und wer ist für Ratschläge besser geeignet als du, Steinbock-Baby? 👑 Deine einzigartige Kombi aus Visionär*in und empathische*r Leader*in sind Qualitäten, die es nun in der Welt braucht. Die Leute haben Vertrauen in dich – nimm das als Boost für mutige Entscheidungen. Never forget: Dein kostbarer Optimismus wird gebraucht. You’re on the right track!

✨ Wassermann ✨

(20. Januar bis 18. Februar)

Liebes Wasserbabe, 2024 steht die Gemeinschaft in deinem Fokus. Es scheint, als würde sich die Welt nur noch um das Individuum drehen, aber du schaffst es, zwischenmenschliche Beziehungen zu stärken! 👑 Nutz das Jahr, um dich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und gemeinsame Ziele zu verfolgen. Sei offen für neue Freund*innenschaften und engagiere dich in sozialen Projekten. Dein Beitrag zur Gemeinschaft wird geschätzt. Keep going! 💜 Lenke deine Gedanken in eine Richtung, die sowohl dir als auch deiner Gemeinschaft zugutekommt. Fokussiere dich dabei auf Balance und Harmonie. Und vergiss nicht, dir selbst auch Energie zu gönnen – Zeit für Self-Care, Baby! Mach regelmäßige Check-ins mit dir selbst: Wohin soll es für dich gehen? Bist du dafür auf dem richtigen Weg? Was sind deine nächsten Ziele? Und was treibt dich an? Deine innere Stimme ist dein Guide, dein Anker in stürmischen Zeiten. Dream big and shine bright like a diamond, wie Rihanna einst sagte. 💎

✨ Fische ✨

(19. Februar bis 20. März)

Liebste*r Fische, spirituelle Vertiefung steht 2024 für dich im Mittelpunkt. Nutz die neu gewonnene Energie nach dem Winter, um dich (spirituell) weiterzuentwickeln und deine innere Ruhe und Balance zu finden. Achte darauf, deine Intuition zu stärken und dich von Träumen inspirieren zu lassen – es wird dich weiter bringen. 💫 Dein spirituelles Wachstum wird dich besonders bereichern. Dieses Jahr ist auch voller Action und Tatendrang. Du stehst vor Herausforderungen, aber hey, du bist ein Profi im Navigieren durch stürmische Gewässer, stimmt’s? 🐬 Lass dich nicht beirren und triff deine Entscheidungen bewusst und wohlüberlegt, Schatz. Verliere dich bloß nicht in deiner komplexen Gefühlswelt, sondern behalte einen klaren Kopf! 2024 wird dich wieder und wieder mit deinen toxischen Mustern konfrontieren. Bevor du in die weiten Meeresfluten aufbrichst, wirf all den Ballast ab, der dich zurückhält und ausbremst. 🌻 Remember: Dein Mantra lautet dieses Jahr: „Let go what no longer serves you.“ Enjoy, babe!