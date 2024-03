Lieblingsstreberin: Amy Santiago

© Viki Mladenovski

Amy Santiago ist ein Nerd wie aus dem Lehrbuch. Sie hat ein Laminiergerät zu Hause, plant jegliche Urlaubsaktivität minutiös vorab, ist regelbesessen und ambitioniert. In der US-Serie „Brooklyn Nine-Nine“ ist Amy, gespielt von Melissa Fumero, Polizistin im NYPD und vereint radikale Toughness mit Streberinnentum und Normschönheit – ganz ohne Nickelbrille. So ist eine der prägendsten Amy-Szenen, wie sie sich vor ihrer Hochzeit lange weigert, ein Kleid anzuprobieren, und als sie es dann doch tut, im Brautkleid spontan einen Täter über mehrere Hindernisse verfolgt, zu Fall bringt und letztendlich mit der Schärpe des Kleides fixiert.

Seit seiner Premiere im Jahr 2013 wurde „Brooklyn Nine-Nine“ immer wieder der Vorwurf der „Copaganda“ gemacht – also jener, ein allzu romantisches und heiles Bild der Polizei zu zeichnen. Ohne die Institution als solche infrage zu stellen, werden – zum Teil auch als Reaktion auf die Kritik – zumindest Probleme innerhalb von Polizei und Rechtssystem mehrfach in der Serie thematisiert: Es geht um Racial Profiling, nicht verurteilbare Sexualstraftäter, korrupte Cops, Homofeindlichkeit und Sexismus in der Führungsebene. Zudem ist „Brooklyn Nine-Nine“ wie viele aktuelle Serien fast schon auffällig divers geschrieben. Die beiden ranghöchsten Polizeibeamten sind Schwarz (einer davon schwul), es gibt zwei Latina Officers (eine davon bi), der Hauptcharakter ist jüdisch. Dass es sich dabei u. a. um identitätspolitische Repräsentation handelt, wird auch an Amy abgearbeitet. Als sie an ihrem ersten Tag als Sergeant ihren Captain um Rat fragt, antwortet der: „Just remember: You’re representing all Latina police women right now.“

Damit spricht dieser auch Amys größte Angst aus: zu versagen. Allerdings macht sie, wie viele Figuren bei „Brooklyn Nine-Nine“, auch eine Entwicklung durch: Während sie zu Beginn der Serie jede Extraaufgabe ihres Mentors nahezu unterwürfig annimmt, erlebt man die beiden gegen Ende der Serie auf Augenhöhe. Amy versteht ihre Nerdigkeit immer mehr als Stärke, wenn nicht sogar als Schlüssel zu ihrem Glück. Diviam Hoffmann

Die acht Staffeln von „Brooklyn Nine-Nine“ (2013-2021) laufen auf Netflix.

Dieser Text erschien zuerst in Missy 02/24.