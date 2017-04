Die Erzählerinnen

Von Anna Mayrhauser Im Theaterstück „The Making-of“ der jungen Regisseurin Nora Abdel-Maksoud, das derzeit am Berliner Maxim Gorki Theater zu sehen ist, gibt es viele absurde Szenen. In einer verzweifelt eine junge Schauspielerin, die als Regisseurin und Drehbuchautorin durchstarten möchte, an der Film- und Fernsehbranche. Nachdem sie einst als Teenie-Star von einem Regisseur zu Sexszenen genötigt wurde, will sie nu…