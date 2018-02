Vögeln mit Vorteilen

Von Isa Wreither

Als ich noch hetero lebte und mit Typen befreundet war, dachten viele Unbeteiligte, eigentlich stünde ich in Wirklichkeit so richtig auf meine Kumpel. Aber wer steht schon in Wirklichkeit so richtig auf Typen, lol? Der Sex in heterosexuellen Freund*innschaften füllt als Pointe oder Plot-„Twist“ ganze Bücher, Filme und Serien. Beziehungen zwischen Männern und Frauen werden immer sexualisiert. Als heute queer lebende Person erlebe ich es ganz anders: Fast alle Freund*innenschaften werden von außen als platonisch gelesen und fast immer finde ich in Wirklichkeit den*die Freund*in ziemlich heiß.

Freund*innenschaften sind für mich die wichtigsten Beziehungen. In sie investiere ich den größten Teil meiner Ressourcen wie Zeit, Energie und auch Geld, weil sie beständiger sind als die meisten Liebesbeziehungen. Sie können aufgrund von Faktoren wie Hingabe und körperlicher – jedoch vorwiegend asexueller – Nähe auch etwas Romantisches beinhalten. Deshalb fällt es mir oft schwer zu benennen, was für mich der Unterschied zwischen platonischen und romantischen Beziehungen ist. Sex kann es für mich in beiden geben.

Das heißt nicht automatisch, dass…