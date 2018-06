Lieblingsstreberin: Miranda Hobbes

Von Katja Peglow

We should all be Mirandas! So lautet ein populärer Slogan, der zurzeit das Internet und T-Shirts verschönert. 14 Jahre nach dem Finale der US-Kultserie bekommt die unterschätzteste aller „Sex and the City“-Figuren endlich ihre verdiente Anerkennung: Sechs Staffeln lang verkörperte Cynthia Nixon die erfolgreiche New Yorker Anwältin Miranda Hobbes. Besonders beliebt war die rothaarige Darstellerin damals nicht – unvergessen die Folge, in der niemand mit ihr einen Dreier wollte. In den hedonistisch geprägten 1990er-Jahren konnte man mit einer praktischen Kurzhaarfrisur eben keinen Blumentopf gewinnen.