Styleneid: Amanda Keisha Ang

Interview: Sonja Eismann

Foto: Paula Winkler

Wie würdest du dein Outfit beschreiben?

Wenn ich einen Song für diesen Look wählen müsste, wäre es zu hundert Prozent „Just A Girl“ von No Doubt. Ich mag ganz unterschiedliche Stile, aber generell ist es ein Mix aus Vintage und Streetwear, der von Musik und Künstlerinnen aus den 1920ern, -50ern und -70ern beeinflusst ist, aber auch von UK-Indie, Riot Grrrl, Punk und Goth. Gerne trage ich auch das traditionelle chinesische Cheongsam/Qipao. Diese hochgeschlossenen, seitlich geschlitzten Kleider schmeicheln der Figur – und sie repräsentieren meine Kultur.

Was macht Mode für dich interessant?

Ich liebe Prints – experimentelle Tie-Dyes, Batik, afrikanische Block-Prints und Stickereien. Und ich mag es, mit Mode in der Zeit zurückzugehen, wenn sie mich an einen Ort in der Vergangenheit erinnert. Retro- Frisuren wie Gibson Tuck oder Flippy Roll finde ich toll, nur brauchen die so viel Zeit …