„Was ist ein ‚echtes‘ Gefühl?“

Beinahe hätte ich eben von Rosen gesprochen, weil mich die Idee, dass eine Blume – und insbesondere auch die Zeit, die man ihrer Pflege schenkt – glücklich macht, an „Der kleine Prinz“ erinnert hat.

„You’ll love this plant like you love your own child“, sagt Alice zu Beginn. Das ist von Anfang an die Suggestion: Man muss sich kümmern, Verantwortung übernehmen, die Blume pflegen, und erst dadurch baut sich diese Bindung auf, die einen glücklich macht. Das wiederum ist eine Analogie zur Beziehung zwischen der Wissenschaftlerin und ihrem Kind. Diese Frau liebt ihren Sohn, aber sie liebt auch ihre Pflanze, ihre Arbeit.…

Du kannst nicht genug bekommen? Unser Print-Abo versorgt Dich mit dem Neuesten in Sachen Politik, Pop, Debatten und Veranstaltungen! 6 Hefte für 30 Euro direkt zu Dir nach Hause. Hier geht´s zum Missy-Abo.