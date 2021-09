Pool voll Blut

Interview: Sonja Eismann

Foto: Michela Flück

Michela wie hast du für dieses Bühnenbild recherchiert?

Der Text von Sivan Ben Yishai, der eine Auftragsarbeit für die Münchner Kammerspiele war, setzt bei der Medusa als mythologischer Figur an und schlägt dann einen riesigen Bogen bis in die Gegenwart. Es ist die Vermessung eines patriarchalen Gewaltsystems, das ständig reproduziert wird. Mir war schon beim Lesen des sehr dichten Textes, der wie eine riesige Collage aus Bezügen von der Antike bis zur Popkultur wirkt, klar, dass ich assoziativ damit arbeiten möchte. Ich verstehe diese Uraufführung wie ein Kaleidoskop, dem ich mich nicht mit einem starren Bild, sondern vielmehr mit verschiedenen Layers und Bedeutungsebenen nähern wollte. Statt akribisch die Mythologie aufzuarbeiten, habe ich mich während meines sehr breiten Rechercheprozesses gefragt: Wo sind die Stellen, an denen ich hängen bleibe? Wo möchte ich mehr in die Tiefe gehen?

Als Team tauschen wir uns in der Konzeptionsphase über das Stück wie auch über dazu passende Filme, Kunst, Literatur, Videoclips etc. aus. Sehr schnell wusste ich, dass ich mit meinem Bühnenbild dem Text bewusst etwas entgegensetzen wollte.