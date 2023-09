Künstliche Brüste 2.0

Interview: Sonja Eismann

© Dominique Bergisch

Was ist der Unterschied zwischen Epithesen und Prothesen?

Epithesen sind Prothesen, die vor allem eine optische Funktion haben, also keine Gelenke oder ähnliche Körperfunktionen ausgleichen.

Warum hast du angefangen, dich mit Epithesen zu beschäftigen?

Es gibt zu wenig Alternativen zum Implantat. Wenn man sich für die Epithese entscheidet, ist der Weg zum passenden Modell sehr fremdbestimmt: Man geht mit dem Rezept ins Sanitätshaus, wo eh schon keine Shoppingfreude aufkommt, muss in der Umkleide der fremden Sanitätsfachverkäuferin den

operierten Oberkörper zeigen, und die Verkäuferin bringt einer*m dann die Modelle, die am ehesten passen, die zusammen mit dem Epithesen-BH ausprobiert werden, sodass sich im Zweifelsfall der Körper der Epithese anpassen muss und nicht umgekehrt. Außerdem ist für mich das Auseinandersetzen mit dem gängigen Schönheitsideal und den eigenen Wünschen ein Ziel. Denn Epithesen werden, im Gegensatz zu Prothesen, eigentlich nur getragen, um den Mitmenschen zu verschleiern, was nicht (mehr) da ist. Es geht also darum, in der Masse nicht aufzufallen. Ich finde es wichtig, dass gerade Frauen dieses Verhalten nicht unhinterfragt mitmachen.

Wieso Epithesen ausgerechnet als 3D-Druck?

Wenn man sich die heute gängigen Modelle ansieht, sind die Materialien sehr weit entwickelt. Das Silikon fühlt sich hautecht an und hat oft einen flüssigen Kern, was die Bewegung realistisch …