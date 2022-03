Missy soll günstig bleiben!

Missy ist günstig – und soll es bleiben! Dafür brauchen wir deine Hilfe.

Nach zwei Jahren Pandemie und vielen Aufs und Abs wartet im Jahr 2022 eine neue Herausforderung auf Missy: Die Preise steigen und das massiv! Die Kosten für Papier, Lieferung und Porto haben extrem angezogen. Wie ihr alle wisst, verkaufen wir das Missy Magazine zu einem sehr fairen Preis: im Abo für sechs Hefte nur 30 Euro im Jahr. Wir machen das, weil wir allen einen Zugang zu unserem feministischen Journalismus ermöglichen wollen, unabhängig von den finanziellen Ressourcen. Der Eintritt ins Missyversum darf nicht am Geld scheitern!

Seit Jahren fahren wir diese politische Preispolitik, während im Hintergrund alle Kosten steigen. Jetzt nun das finale Ende dieser Idee: hohe Ausgaben bei gleichbleibenden Einnahmen. Was sollen wir tun? Die Kosten an euch Nutzer*innen weitergeben? Klar, das wäre möglich. Wir haben aber eine andere Idee! Was ist, wenn wir unseren günstigen und solidarischen Preis erhalten, dafür aber mehr werden? Viel mehr!

Wir wollen, mit deiner Hilfe, in der ersten Jahreshälfte ganze 5000 Abos draufpacken und die Preissteigerungen durch Masse wuppen. Klingt gut? Finden wir auch!

Wir haben nämlich noch einen anderen Herzenswunsch: Wir möchten unsere Leute besser bezahlen. Die Menschen, die für Missy schreiben, fotografieren, illustrieren. Für Missy einen Auftrag annehmen heißt nämlich: Ich mache das als Herzensprojekt, nicht für das Geld. Das wird auch so bleiben, an unseren Honoraren muss sich trotzdem etwas ändern, und zwar dringend. In der aktuell angespannten finanziellen Lage können wir das nicht ohne Hilfe realisieren. Dafür brauchen wir dich!

Schließe jetzt hier ein Abo ab, verschenke es an deine Liebsten mit dem Missy-Geschenkabo, teile unsere Kampagne in deinen Socials und erzähle deiner Community davon.